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/Новости

"Ну у тебя и стальные я*ца" - знаменитый блогер рассказал шокирующие факты из поездки в Сомали

1.8тЧитать материал на украинском

Российский журналист и блогер Илья Варламов посетил восточноафриканское государство Сомали и встретил там пиратов.

Фотографией из поездки он поделился на своей странице в Instagram.

"Приехал к северу Сомали, в Пунтленд. Здесь были знаменитые сомалийские пираты! Что делать дальше?", - написал Варламов.

"Ну у тебя и стальные я*ца" - знаменитый блогер рассказал шокирующие факты из поездки в Сомали
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Поклонники блогера были шокированы его смелостью и сразу же начали давать советы. "Не знаешь что делать? Возглавь!", "Напади на корабль и требуй выкуп", "Постарайся не попасть в плен", "Беги дурак", "Ну у тебя и стальные я*ца", - прокомментировали пользователи соцсетей.

"Ну у тебя и стальные я*ца" - знаменитый блогер рассказал шокирующие факты из поездки в Сомали
"Ну у тебя и стальные я*ца" - знаменитый блогер рассказал шокирующие факты из поездки в Сомали
"Ну у тебя и стальные я*ца" - знаменитый блогер рассказал шокирующие факты из поездки в Сомали
"Ну у тебя и стальные я*ца" - знаменитый блогер рассказал шокирующие факты из поездки в Сомали
"Ну у тебя и стальные я*ца" - знаменитый блогер рассказал шокирующие факты из поездки в Сомали

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Бочкала посетил самую закрытую страну мира - Китай, где нет интернета, а мобильная связь доступна районировано.

Персона
Илья Варламов
Место
Сомали
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