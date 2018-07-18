Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

"Новый дружбан": известный телеведущий умилил сеть фотографией

1.1тЧитать новость на украинском

Путешественник и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который сейчас находится в экспедиции в Бразилии, показал фото своего нового друга - ленивца.

Селфи с животным Комаров разместил на своей странице в Instagram.

Мимими. Новый дружбан. Ленивец. Уникальное существо - добродушное, доверчивое и абсолютно безобидное. Спит 15-16 часов в день, зависнув на дереве в странной позе. Ещё 8 часов не спит, но все равно висит. На том же дереве. Примерно в той же позе. Жует листики. Свое название полностью оправдывает P.S. Когда видит себя в экране во время селфи - тянется лапой к телефону, царапает его)) #мирнаизнанку

Публикация от Дмитрий Комаров. Мир наизнанку (@komarovmir)

Новости
"Если возьмем охрану, нас точно убьют", - Комаров о новой экспедиции "Мира наизнанку"

"Новый дружбан. Ленивец. Уникальное существо - добродушное, доверчивое и абсолютно безобидное. Спит 15-16 часов в день, зависнув на дереве в странной позе. Еще восемь часов не спит, но все равно висит. На том же дереве. Примерно в той же позе. Жует листики. Свое название полностью оправдывает", - написал Комаров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Комаров рассказал об основных опасностях, которые подстерегают путешественников в Амазонии.

Персона
Дмитрий Комаров
Место
Бразилия
Объект
путешествия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги