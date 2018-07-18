"Новый дружбан": известный телеведущий умилил сеть фотографией

Путешественник и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который сейчас находится в экспедиции в Бразилии, показал фото своего нового друга - ленивца.

Селфи с животным Комаров разместил на своей странице в Instagram.

"Новый дружбан. Ленивец. Уникальное существо - добродушное, доверчивое и абсолютно безобидное. Спит 15-16 часов в день, зависнув на дереве в странной позе. Еще восемь часов не спит, но все равно висит. На том же дереве. Примерно в той же позе. Жует листики. Свое название полностью оправдывает", - написал Комаров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Комаров рассказал об основных опасностях, которые подстерегают путешественников в Амазонии.