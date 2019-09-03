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3 сентября • обновлено в 20:40
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Новая трагедия в Турции: в бассейне погибла 6-летняя девочка из России

1.7т Читать материал на украинском

На турецком курорте Аланья в бассейне отеля Maya World Beach утонула 6-летняя девочка из России.

Об этом изданию "РИА Новости" рассказала пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, уточнив, что это случилось в зоне для туристов Окурджалар.

"Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось. Генконсульство в Анталье в контакте с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента", – уточнила Касимова.

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По данным издания, дипломаты направили властям Антальи официальный запрос с требованием тщательно расследовать случаи гибели российских туристов, которые часто происходят в последнее время и привлечь к ответственности виновных.

В Турции погибла 6-летняя девочка из России

В Турции погибла 6-летняя девочка из России

pmy.kabar.kg

Как сообщал OBOZREVATEL, это случилось через неделю после того, как в Турции трагически погибла другая девочка. 18 августа в Бодруме 12-летнюю россиянку засосало в трубу отельного бассейна.

Папа нырнул за ребенком, чтобы спасти, но не мог ничего сделать. Руку девочки удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Маленькую туристку из России доставили в больницу. 28 августа она скончалась.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Турция
Теги
туризм путешествия Новости России
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Исаев Максим
Исаев Максим
Если бы родители обоих погибших детей выбрали бы Крым, девочки сейчас живые были бы!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Исаев Максим, о! Скот прав! паРРашники - ехай нафуй, скоты одичалые!
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