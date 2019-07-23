Названы самые популярные направления для путешествий

В MasterCard составили рейтинг самых популярных направлений для путешественников из разных стран мира.

Соответствующие данные обнародованы на официальном сайте компании в рамках Global Destination Cities Index: Origins (GDCI).

"Исследования о происхождении туристов существенно помогают местному бизнесу выявить и удовлетворить потребности путешественников, а также способствуют развитию инклюзии. Mastercard использует свои знания и технологии, чтобы помогать популярным среди туристов городам и странам развивать туристический сервис и улучшать опыт пользователей", — рассказала вице-президент Global Tourism Partnerships, Mastercard Диана Робино.

Туризм pixabay

Эксперты проанализировали поездки жителей США, Китая, Германии, Великобритании, Франции, Южной Кореи, Японии, Канады, России и Тайваня. Как стало известно, самым популярными направлениями у американцев являются Канкун, Торонто и Лондон.

Жители Китая предпочитают ездить в Бангкок, Сеул и Токио. А немцы в основном выбирают Пальма-де-Мальорка, Париж и Дублин.

В свою очередь, британцы чаще всего путешествуют в Пальма-де-Мальорка, Париж и Дублин. А французы – в Лондон, Марракеш и в Барселону.

Самыми популярными направлениями стали следующие города: Пунта-Кана, Доминиканская Республика (99,9%); Джерба, Тунис (97.8%); Хоккайдо, Япония (97.3%); Ривьера Майя, Мексика (97.2%); Куско, Перу (97%); Пальма-де-Майорка, Испания (96,9%); Киото, Япония (96,9%); Гонолулу, США (96,8%); Бали, Индонезия (96,7%); Осака, Япония (96,6%).

Глобальный индекс Global Destination Cities Index: Origins (GDCI) оценивает 200 городов мира на основе общего числа прибывающих иностранцев, останавливающихся на ночь. Mastercard более 10 лет отслеживает глобальные тренды международного туризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евростат выяснил, что самой дорогой страной для путешествия и проживания является Исландия, где цены на 56% выше, чем в среднем в Европе.

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