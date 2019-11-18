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18 ноября • обновлено в 15:42
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Названы самые опасные страны для туризма в 2020 году

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Международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

Как пишет Daily Mail, самыми опасными для туристов оказались страны Африки — Ливия и Сомали, Латинской Америки — Венесуэла и государство Персидского залива — Афганистан. Согласно информации экспертов, там в 2020 году прогнозируются высокие риски по трем показателям: личной безопасности, дорожного движения и медицины.

Африка

Африка

Фото: travelvideophoto.com

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Также опасными для здоровья туристов специалисты назвали Нигер, Гвинею, Республику Сьерра-Леоне, Либерию, Южный Судан, Эритрею и Центральноафриканскую республику. Риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии, а угроза попасть в аварию — в Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

Названы самые опасные страны для туризма в 2020 году

Фото: rbc.ua

Самыми безопасными в мире странами, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция и Гренландия. Минимальные риски для здоровья в следующем году прогнозируются в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее и Японии. Наиболее надежными в рамках личной безопасности станут Исландия, Швейцария и Словения, а в большинстве европейских стран, Японии, Австралии и Новой Зеландии крайне низка вероятность стать участником ДТП.

Швейцария

Швейцария

Фото: swissinfo.ch

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее агентство Henley&Partners назвало страны с самым удобным для путешествий гражданством. Лидером рейтинга стала Япония, граждане которой могут посетить без визы 190 стран мира.

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
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