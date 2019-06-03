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Названы самые опасные страны для путешествий на самолете

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В сети назвали самые опасные для путешествий на самолете страны. Так, рейтинг возглавили США где с 1968 по 2018 год тут произошло 10 авиакатастроф в которых погибло 4200 человек.

На втором месте оказалась Испания. Здесь за такой же срок случилось 7 катастроф, которые унесли жизни 1367 человек, пишет "Аutocentre.ua".

Названы самые опасные страны для путешествий на самолете

pexels.com

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Страны с самым опасным авиасообщением:

  • США (10 больших происшествий и 4200 смертей);

  • Испания (7 катастроф и 1367 смертей);

  • Япония (3 аварии и 946 погибших);

  • Индонезия (5 катастроф и 873 смерти);

  • Нигерия (5 катастроф и 787 погибших).

Названы самые опасные страны для путешествий на самолете

pexels.com

Самые опасные авиалинии в мире:

  • American Airlines(5 аварий и 2578 смертей);

  • Аэрофлот (4 катастрофы и 718 погибших);

  • China Airlines (3 аварии и 692 смерти);

  • Pan American (3 аварии и 758 погибших);

  • Malaysia Airline (2 катастрофы и 537 смертей).

Названы самые опасные страны для путешествий на самолете

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые дорогие города мира по стоимости базовых товаров и услуг. Первое место в рейтинге заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашому Instagram!

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путешествия туризм
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