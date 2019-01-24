Названы самые опасные места для путешествий в 2019 году

В 2019 году самой опасной страной для путешествий является Сирия.

Об этом говорится в отчете онлайн-сервиса Wegoplace Solo Travel Safety Report 2019, в котором дается перечень государств, в которые опасно отправиться без сопровождения.

Самый опасный континент – Сирия (61). С таким же коэффициентом опасности следуют Ботсвана (континент в южной Африке), Доминисканская республика (60), Южная Африка – (58), Мексика – (58), Либерия - (56). Далее идет Габон (55), Южный судан (54, Афганистан (45), Венесуэла (44).

Новости Названо найбезпечніші країни для туризму в 2019 році

Венесуэла является рискованным местом для путешествий, потому что в этих краях в безопасности себя чувствуют ночью только 24% опрошенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сервис представлял информацию о самых безопасных странах для путешествий в 2019 году.

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