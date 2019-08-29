Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Названы самые безопасные города мира для путешественников

1.1т Читать материал на украинском

Эксперты Safe Cities Index 2019 составили рейтинг самых безопасных городов в мире для путешественников, где первую строчку занимает Токио.

По данным The Economist, эксперты оценивали безопасность 60 крупнейших мегаполисов по следующим критериям: цифровая безопасность, здравоохранение, безопасность инфраструктуры и личная безопасность.

Токио возглавил рейтинг самых безопасных городов

Токио возглавил рейтинг самых безопасных городов

pixabay

В первой пятерке таких городов следом за Токио оказались: Сингапур, Осака, Амстердам, Сидней. Далее в списке расположились: Сеул, Мельбурн. Амстердам, Копенгаген и Торонто.

Новости
"При взлете и посадке хлопаем!" Украинцам дали лайфхаки по путешествиям

Лондон и Нью-Йорк заняли 14 и 15 места соответственно. Самый низкий рейтинг безопасности в города Янгон (Мьянма, 58), Каракас (Венесуэла, 59) и Лагос (Нигерия, 60). Киев в рейтинг не попал, так как не входит в 60 крупнейших городов.

Сингапур вошел в рейтинг безопасных городов

Сингапур вошел в рейтинг безопасных городов

pixabay

"В целом, тогда как благосостояние — определяющий фактор для безопасности, уровни прозрачности и управление также влияют на общий балл рейтинга", — рассказал редактор, составляющий рейтинг, Нака Кондо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был составлен рейтинг самых дешевых для жизни городов, где первые места заняли пакистанские Равалпинди и Карачи.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Теги
туризм путешествия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Кие в рейтинг не попал не поэтому))) Украина признана самой НЕ безопасной страной Европы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...