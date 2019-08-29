Названы самые безопасные города мира для путешественников

Эксперты Safe Cities Index 2019 составили рейтинг самых безопасных городов в мире для путешественников, где первую строчку занимает Токио.

По данным The Economist, эксперты оценивали безопасность 60 крупнейших мегаполисов по следующим критериям: цифровая безопасность, здравоохранение, безопасность инфраструктуры и личная безопасность.

Токио возглавил рейтинг самых безопасных городов pixabay

В первой пятерке таких городов следом за Токио оказались: Сингапур, Осака, Амстердам, Сидней. Далее в списке расположились: Сеул, Мельбурн. Амстердам, Копенгаген и Торонто.

Лондон и Нью-Йорк заняли 14 и 15 места соответственно. Самый низкий рейтинг безопасности в города Янгон (Мьянма, 58), Каракас (Венесуэла, 59) и Лагос (Нигерия, 60). Киев в рейтинг не попал, так как не входит в 60 крупнейших городов.

Сингапур вошел в рейтинг безопасных городов pixabay

"В целом, тогда как благосостояние — определяющий фактор для безопасности, уровни прозрачности и управление также влияют на общий балл рейтинга", — рассказал редактор, составляющий рейтинг, Нака Кондо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был составлен рейтинг самых дешевых для жизни городов, где первые места заняли пакистанские Равалпинди и Карачи.

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