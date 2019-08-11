"При взлете и посадке хлопаем!" Украинцам дали лайфхаки по путешествиям

В сети опубликовали шуточные лафхаки, как правильно путешествовать самолетами. Автор порекомендовал обязательно хлопать в ладоши при взлете, в момент посадки сразу же "срываться" с места, а также слушать музыку без наушников.

"Практической инструкцией" поделился франковчанин Руслан Русско на странице "Типовий Франківськ" в Facebook. Пост собрал более 70 лайков и больше 10 распространений. По словам франковчанина, после приезда в аэропорт нужно мгновенно, еще до объявления регистрации, искать на табло свой рейс и занимать очередь у анонсированного окна.

"Стоять час и ждать чек-ин удобнее и приятнее, чем пить кофе", – прокомментировал он.

Самолет

Он подчеркнул, что в транзитной зоне следует галопом бежать до нужного гейта, чтобы как можно быстрее зайти в самолет. Ведь если вход через телетрапы, то так человек сможет быстрее занять свое место и точно вылететь.

Если же к самолету довозит автобус, то лучше в нем провести 20 минут в ожидании тех, кто допивает кофе рядом с терминалом: кто не зайдет первым, никуда не летит.

"Разумеется, при взлете и посадке хлопаем. Пилоты вас услышат и лучше будут лететь. Только шасси коснулось полосы и вы похлопали, сразу срываемся с мест и начинаем открывать багажные отсеки, доставать свои чемоданы, и очень важно – занимаем место в проходе", – порекомендовал франковчанин.

По его словам, хотя стоять нужно будет минут 20, но преимущество очевидно – можно на минуту быстрее выйти из самолета.

"Когда погасла лампочка ремней безопасности, сразу выстраиваемся в очередь в туалет, потому что пописать больше нигде нельзя. Включаем без наушников свои гаджеты, громко слушаем музыку и смотрим фильмы", – добавил Русско.

Он подчеркнул, что после прохождения паспортного контроля, немедленно нужно бежать к ленте выдачи багажа и вплотную занимать место.

"Вы же уверены, что ваш (Чемодан. – Ред.) приедет первым. Если вы случайно пропустили багаж, он полетит обратно или куда-то в Албанию", – подытожил франковчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная тревел-блогер Карен Эдвардс придумала, как упаковать вещи для путешествия семьи из четырех человек на неделю в компактный чемодан весом менее 20 килограмм.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся