Названа самая дорогая страна Европы

Исландия оказалась самой дорогой страной Европы для проживания и путешествий, заняв первое место в рейтинге Евростата.

Как сообщает издание The Daily Mail, цены в этом месте в течение 2018 года были на 56% выше, чем в среднем по Европе.

Следом по дороговизне в первой десятке рейтинга расположены: Швейцария, Норвегия, Дания, Ирландия, Люксембург, Финляндия, Швеция, Великобритания и Нидерланды.

Так, простая пицца с сыром в Исландии обойдется в 17 евро (почти 500 грн), бокал вина – около 10 евро (290 грн), а пинта пива – около 7 евро (203 грн).

Согласно данным сайта сравнения потребительских цен Numbeo, обед на двоих в обычном ресторане стоит около 85 евро (2460 грн), бутылка вина в магазине – около 17 евро (почти 500 грн), а десяток яиц – до 5 евро (144 грн).

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в центре Рейкьявика в месяц составляет около 1300 евро (37674 грн).

Рейкьявик pixabay

Исландия – маленькая и импортозависимая страна, потому многие продукты стоят гораздо дороже, ведь перед тем, как попасть на полки магазинов, они проходят через таможенный сбор. Кроме того, в 2016-2017 годах произошли большие колебания на рынке валют, что привело к росту цен. Среднемесячная зарплата в 2018 году в стране составила около 4450 евро (128 900 грн).

Исландия - пейзаж pixabay

Также в Исландии наблюдаются непростые времена с экономикой. В частности, прогнозируется сокращение ВВП на 0,2%. Во многом это зависит от сокращения туристической индустрии на острове. Также в стране пострадала рыбная отрасль из-за исчезновения мойвы, которая приносила существенный доход в экономику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее портал Numbeo составил рейтинг из самых дешевых для жизни городов мира, где первое место заняли пакистанские Равалпинди и Карачи.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.