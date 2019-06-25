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Назван топ-5 самых гостеприимных стран для путешественников

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Известная исследовательская компания Booking.com опубликовала рейтинг самых гостеприимных стран мира для туристов.

На официальном сайте говорится, что специалисты провели опрос среди 21 500 респондентов, которые сравнивали оказываемый прием у себя на родине и во время путешествий.

Рейтинг возглавил Таиланд (85%). Это направление для путешественников ценят за гостеприимство и желают полностью погрузиться в национальную культуру. Во время поездки туристы могут изучить историю и обычаи, познакомившись с бытом горных племен.

Аюттхая (Таиланд)

Аюттхая (Таиланд)

pixabay

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На втором месте оказалась Индонезия (83%). Туристы могут посетить остров Нуса-Пенида с дикими пляжами, кристально чистой водой и многочисленными морскими обитателями. Местные жители подтвердили, что встречают туристов намного радушнее, чем представители других стран.

Бали (Индонезия)

Бали (Индонезия)

pixabay

Третье место в списке заняла Мексика (77%), В столице есть все необходимое для взыскательных путешественников. В этой стране есть хорошие песчаные пляжи, живописные горные хребты и тропические джунгли.

Теотиуакан (Мексика)

Теотиуакан (Мексика)

pixabay

На четвертом месте в рейтинге расположена Тайвань, где 77% жителей считают свою страну самой гостеприимной. Путешественников там привлекает активная ночная жизнь и небоскреб Тайбэй 101, Музей императорского дворца, ночной рынок Шилин.

Тайвань

Тайвань

pixabay

Индия заняла пятое место в рейтинге (75%). В этой стране много достопримечательностей, которые привлекают путешественников со всего мира.

Тадж Махал (Индия)​​​​

Тадж Махал (Индия)​​​​

pixabay

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туризмпутешествия рейтинг
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