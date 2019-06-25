Назван топ-5 самых гостеприимных стран для путешественников

Известная исследовательская компания Booking.com опубликовала рейтинг самых гостеприимных стран мира для туристов.

На официальном сайте говорится, что специалисты провели опрос среди 21 500 респондентов, которые сравнивали оказываемый прием у себя на родине и во время путешествий.

Рейтинг возглавил Таиланд (85%). Это направление для путешественников ценят за гостеприимство и желают полностью погрузиться в национальную культуру. Во время поездки туристы могут изучить историю и обычаи, познакомившись с бытом горных племен.

Аюттхая (Таиланд) pixabay

На втором месте оказалась Индонезия (83%). Туристы могут посетить остров Нуса-Пенида с дикими пляжами, кристально чистой водой и многочисленными морскими обитателями. Местные жители подтвердили, что встречают туристов намного радушнее, чем представители других стран.

Бали (Индонезия) pixabay

Третье место в списке заняла Мексика (77%), В столице есть все необходимое для взыскательных путешественников. В этой стране есть хорошие песчаные пляжи, живописные горные хребты и тропические джунгли.

Теотиуакан (Мексика) pixabay

На четвертом месте в рейтинге расположена Тайвань, где 77% жителей считают свою страну самой гостеприимной. Путешественников там привлекает активная ночная жизнь и небоскреб Тайбэй 101, Музей императорского дворца, ночной рынок Шилин.

Тайвань pixabay

Индия заняла пятое место в рейтинге (75%). В этой стране много достопримечательностей, которые привлекают путешественников со всего мира.

Тадж Махал (Индия)​​​​ pixabay

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