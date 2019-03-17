Назван самый комфортный город мира: где в этом рейтинге Киев

Столица Австрии ежегодно занимает лидирующие места в различных туристических рейтингах. Так и в этом году Вена стала лидером в списке самых комфортных городов для проживания.

В этом списке международная консалтинговая компания Mercer сравнила условия 231 города из многих стран мира. По итогам анализа Киев занял в рейтинге 173 место.

Фото: pac.ru

Первую тройку по комфортности жизни заняли Вена, Цюрих (Швейцария) и Ванкувер (Канада). В целом же в первую десятку вошли Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева и Базель (Швейцария).

Новости Киев возглавил рейтинг бюджетных городов Европы для туристов

Согласно приведенной информации, рейтинг формировался с учетом 10 показателей: развлечения, качество жилья, транспорт, климат, образование, качество медицины, общественный транспорт, политическая и социальная среда, социокультурная среда и доступность потребительских товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты туристического поисковика Aviasales составили рейтинг самых опасных стран для путешествий.

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