Назван самый комфортный город мира: где в этом рейтинге Киев

Столица Австрии ежегодно занимает лидирующие места в различных туристических рейтингах. Так и в этом году Вена стала лидером в списке самых комфортных городов для проживания.
В этом списке международная консалтинговая компания Mercer сравнила условия 231 города из многих стран мира. По итогам анализа Киев занял в рейтинге 173 место.
Фото: pac.ru
Первую тройку по комфортности жизни заняли Вена, Цюрих (Швейцария) и Ванкувер (Канада). В целом же в первую десятку вошли Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева и Базель (Швейцария).
Согласно приведенной информации, рейтинг формировался с учетом 10 показателей: развлечения, качество жилья, транспорт, климат, образование, качество медицины, общественный транспорт, политическая и социальная среда, социокультурная среда и доступность потребительских товаров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты туристического поисковика Aviasales составили рейтинг самых опасных стран для путешествий.
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