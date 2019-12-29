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29 декабря • обновлено в 18:02
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На популярном курорте Италии погибли туристы

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В итальянских Альпах неподалеку от границы с Австрией лавина накрыла группу немецких туристов. В результате погибло три человека.

Трагедия произошла на горном склоне на высоте более 3000 метров над уровнем моря, в районе курорта Валь Сеналес, сообщает ANSA.

На популярном курорте Италии погибли туристы

ansa.it

Новости
Над популярным курортом в Австралии нависла смертельная опасность: объявлена эвакуация

Снежная масса накрыла группу из нескольких лыжников. В результате на месте погибла 25-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Другую девочку такого же возраста с помощью вертолета в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако она скончалась от полученных травм.

На популярном курорте Италии погибли туристы

ansa.it

На популярном курорте Италии погибли туристы

ansa.it

На популярном курорте Италии погибли туристы

ansa.it

Как ранее писал OBOZREVATEL, на горнолыжном курорте в центральной части Швейцарии сошла лавина, в результате чего два человека получили ранения.

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Автор
Мария Дидык
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