На популярном курорте Италии погибли туристы

В итальянских Альпах неподалеку от границы с Австрией лавина накрыла группу немецких туристов. В результате погибло три человека.

Трагедия произошла на горном склоне на высоте более 3000 метров над уровнем моря, в районе курорта Валь Сеналес, сообщает ANSA.

ansa.it

Снежная масса накрыла группу из нескольких лыжников. В результате на месте погибла 25-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Другую девочку такого же возраста с помощью вертолета в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако она скончалась от полученных травм.

ansa.it

ansa.it

ansa.it

Как ранее писал OBOZREVATEL, на горнолыжном курорте в центральной части Швейцарии сошла лавина, в результате чего два человека получили ранения.

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