На курорте в Херсонской области мужчина сломал шею на аттракционе

В курортном поселке Железный Порт в Херсонской области мужчина сломал себе шею во время катания на аттракционе.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, ему сделали сложную операцию, сообщила в Facebook его супруга Олеся Каменева.

Женщина уточнила, что 1 августа во время отдыха в Железном Порту ее муж решил покататься на аттракционе "Бэтмен".

Каменева отметила, что хоть такое развлечение и выглядит весело, на самом деле оно очень опасное.

В Железном Порту мужчина сломал шею на аттракционе. Facebook Олеси Каменевой

"Во время езды "Бэтмен" сильно трясет, безумно мчится моторка. Нормальной опоры там нет, все мокрое. Неожиданно руки мужа соскользнули, и его бросило на торпедной скорости на брезентовую перегородку "Бэтмена" (дно лодки). Трое водителей даже не оглядывались и не интересовались, что происходит с пассажирами! В течение нескольких минут, пока они наконец увидели, его било всеми частями тела о воду на тонком брезенте и на большой скорости", – рассказала она подробности.

Женщина уточнила, что у ее мужа повреждены пятый, шестой и седьмой позвонки.

"Руки и ноги у него не двигаются. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Сразу операцию не сделали, так как нужны были особые пластины и имплантаты (повреждены 5,6,7 позвонки). но пока врачи искали все необходимое, на четвертый день у мужа началась двусторонняя пневмония, так как он получил еще и ушибы легких. Температура держалась до 40 градусов несколько дней", – отметила она.

Facebook Олеси Каменевой

Facebook Олеси Каменевой

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