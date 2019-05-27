На Гавайях акула убила пожилого туриста

На острове Мауи, входящем в состав Гавайского архипелага (США), 65-летний американец погиб в результате нападения акулы.

Как сообщает издание The Gardian, пожилой мужчина плавал в 50 метрах от берега, когда его атаковал хищник. Департамент пожарной и общественной безопасности округа Мауи направил вертолет и гидроцикл, чтобы доставить пострадавшего на берег и реанимировать его. Мужчина скончался на месте.

Фото: news.vse42.ru

Отметим, что на пляже Каанапали, где произошло нападение, установили предупреждающие знаки. Это первый смертельный случай с 2015 года, произошедший на Гавайских островах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дайверы центра Calypso Star Charters в городе Порт-Линкольн (Австралия) сделали фото акулы, пасть и туловище которой образуют жуткое "лицо".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!