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На Гавайях акула убила пожилого туриста

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На острове Мауи, входящем в состав Гавайского архипелага (США), 65-летний американец погиб в результате нападения акулы.

Как сообщает издание The Gardian, пожилой мужчина плавал в 50 метрах от берега, когда его атаковал хищник. Департамент пожарной и общественной безопасности округа Мауи направил вертолет и гидроцикл, чтобы доставить пострадавшего на берег и реанимировать его. Мужчина скончался на месте.

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На Гавайях акула убила пожилого туриста

Фото: news.vse42.ru

Отметим, что на пляже Каанапали, где произошло нападение, установили предупреждающие знаки. Это первый смертельный случай с 2015 года, произошедший на Гавайских островах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дайверы центра Calypso Star Charters в городе Порт-Линкольн (Австралия) сделали фото акулы, пасть и туловище которой образуют жуткое "лицо".

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Место
США
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