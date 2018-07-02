"Мы вам форму дадим": Bravo Airways попала в новый скандал с украинскими туристами

Украинская авиакомпания Bravo Airways, из-за задержания рейсов которой ранее тысячи туристов застряли в аэропортах "Киев" и "Борисполь", отменила рейсы в Польше.

"Bravo Airways отменили рейсы из Люблина в Харьков. И никому об этом не сказали. В итоге - ночь в аэропорту. Дозвониться уже 1,5 часа невозможно. Никто ничего не говорит, в аэропорту отморозились, сказали связывайтесь с авиакомпанией. Ищем варианты, как выехать в Украину. Автобусы, поезда, все только утром", – написала в Facebook Катерина Гусаченко.

Она также отметила, что в компании не брали трубку, когда пассажиры пытались дозвониться.

"Жесть в том, что мы ехали целый день сюда из Вроцлава. Если бы знали, то изменили бы планы раньше и не были бы такими уставшими", – добавила Гусаченко.

Она также сообщила, что встретила людей с рейса на Киев, который также отменили. Туристы рассказали, что никому не пришло СМС-уведомление. Некоторые пассажиры жили за счет компании пятые сутки.

Позже ей все же ответили представители Bravo Airways в Facebook.

"Удивительно, но факт. Что спустя 12 часов они ответили на мое сообщение в "фб" и спросили: "Вы, наверное, хотите компенсацию получить? Мы Вам форму отправим". Было бы неплохо отвечать на звонки, когда люди в аэропорту", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня пассажиры застряли в аэропорту "Киев" из-за того, что Bravo Airways отменила или задержала рейсы. Представители компании заявили, что туристы стали жертвами мошенничества, обвинив в проблеме с рейсами туроператора Oasis Travel.

Также в аэропорту грузинского Батуми застряли 48 человек из Николаева, которые должны были вернуться самолетом "Браво" 30 июня.

2 июля в аэропорту "Киев" опять возникли проблемы из-за рейсов Bravo Airways.