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Мужчины вперед: ''Укрзалізниця'' угодила в сексистский скандал с пассажирами

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В Киеве проводник поезда отказывался пропускать людей, ущемляя тем самым права женщин.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналистка Оксана Расулова, уточнив, что это произошло на вокзале "Киев-Пассажирский".

"Укрзалізниця". 2019 год. Проводник не хочет пропускать в вагон, пока первым не зайдет мужчина", – отметила она.

В сети были удивлены таким поведением проводника. Однако в комментариях заявили, что подобное уже случалось ранее.

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"Зашла первой со словами: мама говорит, что у меня мужской характер", – пояснила одна из пользователей, прокомментировав подобную ситуацию.

Мужчины вперед: ''Укрзалізниця'' угодила в сексистский скандал с пассажирами
Мужчины вперед: ''Укрзалізниця'' угодила в сексистский скандал с пассажирами
Мужчины вперед: ''Укрзалізниця'' угодила в сексистский скандал с пассажирами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиры рассказали, что в одном из поездов "Укрзалізниці" зимой в вагоне было всего +11 градусов, а начальник даже не мог вразумительно ответить, когда станет теплее.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Укрзалізниця
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