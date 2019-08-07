"Мона Лиза" внезапно "съехала" и вызвала панику туристов

Сотрудники Лувра переместили легендарную картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в другой зал, из-за чего в музее начались самые настоящие заторы среди туристов.

Как сообщает Bird in Flight, обычно полотно висит в "Зале стран", но из-за его ремонта 16 июля полотно "переехало" в зал "Галерея Медичи" до октября.

"Я никогда не видела такого хаоса. Не думала, что такое дилетантство в принципе возможно", — рассказала экскурсовод Изабелла, отметив, что двухчасовой тур по Лувру занял в два раза больше времени из-за человеческих пробок.

"Джоконда" Леонардо да Винчи instagram / insidethelouvre/

Теперь войти в зал, где хранится "Джоконда", можно только через одну дверь. При чем туристов с обычными билетами, на которых нет пометки об определенном времени входа, уже не пропускают. В день Лувр принимает до 50 тысяч посетителей, 80% из них приходят посмотреть именно на полотно да Винчи.

"Очередь в новый зал с "Моной Лизой" проходила через весь музей, а в часы пик начиналась во входном вестибюле под стеклянной пирамидой. Те, кому удалось попасть в зал с картиной, были вынуждены проходить по нему как можно быстрее: охранники заставляли очередь сразу продвигаться к выходу", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Мона Лиза" является одной из самых загадочных картин да Винчи. Ее улыбка продолжала будоражить ученых в течение нескольких веков, так как она по-разному выглядит всем, кто видит ее. Немецкие нейробиологи из Фрайбургского университета заявили, что натурщица, изображенная на полотне, выглядит счастливой, и это единственная ее эмоция.

Тем временем, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что улыбка на полотне да Винчи выглядит по-разному из-за эмоций, которые испытывают люди в момент созерцания картины.

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