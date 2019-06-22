Месть? В бунтующей Грузии нанесли удар по туристам из России

Одно из кафе в грузинском городе Батуми, а также ресторан в Тбилиси приняли решение, что отныне российским туристам придется платить на 20 процентов больше, чем другим посетителям.

Как сообщает издание "Грузия онлайн" батумское кафе "Гарденс" поступило так вслед ресторана в Тбилиси "Эзо" ("Двор") в связи с протестами в стране и указом президента России Владимира Путина отменить все рейсы из России на территорию Грузии с 8 июля 2019 года.

Россиян заставят платить больше фото из открытых источников

"Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт. После последних событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20 процентов", - говорится в заявлении кафе "Гарденс".

Протесты в Грузии

Такое решение руководство ресторана приняло в "ответ на оккупацию Россией 20% грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

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