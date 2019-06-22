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Месть? В бунтующей Грузии нанесли удар по туристам из России

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Одно из кафе в грузинском городе Батуми, а также ресторан в Тбилиси приняли решение, что отныне российским туристам придется платить на 20 процентов больше, чем другим посетителям.

Как сообщает издание "Грузия онлайн" батумское кафе "Гарденс" поступило так вслед ресторана в Тбилиси "Эзо" ("Двор") в связи с протестами в стране и указом президента России Владимира Путина отменить все рейсы из России на территорию Грузии с 8 июля 2019 года.

Россиян заставят платить больше

Россиян заставят платить больше

фото из открытых источников

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"Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт. После последних событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20 процентов", - говорится в заявлении кафе "Гарденс".

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Такое решение руководство ресторана приняло в "ответ на оккупацию Россией 20% грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

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Место
ГрузияТбилиси
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Нормально ,че, пошли носатые по пути чубатых побратимов,так запретите вьезд русских на свою территорию,и все дела,я бы на месте тех кто собрался к носатым,сказал бы "отсоси генацвале""жри сам свое хачапури.
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леня зе
леня зе
ну нормально,лаврушники в прошлом году от российских туристов получили 1.2 млрд.$.вопрос в задачнике:сколько денег они потеряют в этом году?опять будет наплыв грузинских карманников на юг Украины.походу лаврушники стрельнули себе в ногу.не зря в Тбилиси за два дня до хинкально-хачапурной революции посетил соратник Байдена.Миша Ковер.
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леня зе
леня зе
поправочка Миша Плотник.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Все таки насколько унизительно ныне на постсоветском пространстве быть...нероссиянином...постоянно надо кому то доказывать о своей независимости))
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