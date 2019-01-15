МАУ ужесточила правила провоза ручной клади: что изменилось

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ужесточила правила провоза ручной клади на всех рейсах. Изменения вступили в силу с 15 января 2019 года.

Как пишет "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу компании, нормы будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты после 1 ноября 2018 года. Для тех, кто купил билеты по-прежнему сохраняются старые нормы. Подробно о нововведениях читайте далее в материале.

Фото: flyuia.com

Согласно новым правилам МАУ, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

При этом в компании подчеркнули, что любые вещи или аксессуары (ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, товары duty free, личные документы) должны быть размещены внутри ручной клади в соответствии с нормами, установленными настоящими правилами и условиями.

Если в стоимость билетов входит перевозка зарегистрированного багажа, то с собой на борт самолета можно взять 2 места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Примечательно, что все пассажиры смогут докупить одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см за 15 евро.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинский лоукостер сообщил о намерении открыть новые направления, среди них рейсы в Грузию, Испанию, Словакию и Болгарию.

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