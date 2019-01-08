Лучшие курорты мира: где проводят зимние каникулы украинские звезды

Популярные украинские и российские звезды после новогодних корпоративов и концертов отправились в отпуск. Певица Ани Лорак предпочла для зимнего отдыха Майями, а ведущий Андрей Бедняков — Карибские острова.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, в какие страны и на какие курорты отправились звезды.

Ведущий Андрей Бедняков для зимнего отдыха предпочел Карибские острова.

Ведущий Николай Тищенко отправился в Таиланд.

Певица Ани Лорак зимние каникулы проводит в США.

Украинский ведущий Александр Скичко отправился вместе со своей семьей в Кению.

Певица Светлана Лобода выбрала для отдыха с детьми океанское побережье.

Певица и ведущая Даша Астафьева проводит зимний отпуск на Бали.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцев предупредили об осторожности в связи с приближением тропического шторма "Пабук" и ухудшением погодных условий в южных регионах Таиланда, где ввели безвизовый режим для граждан Украины.