Куда поехать весной-2019: топ-5 лучших мест

Весна - прекрасный сезон для того, чтобы отправится на курорт. В это время множество популярных мест порадует путешественников своими низкими ценами, температурой воздуха и отсутствием туристов.

Если желание лежать на пляже, есть экзотические фрукты и наслаждаться теплой и прозрачной водой сильнее чем желание находится в холодном городе, то следует обратить внимание на весенний отдых на островах. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать на каких курортах лучше всего в марте, апреле и мае.

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Таиланд. Остров Пхукет

Невзирая на то, что весной в Таиланде большую часть времени идут дожди, на острове Пхукет сохраняется теплая и солнечная погода. Так, для любителей экстрима тут будет идеальное место да серфинга, поскольку именно в этот период на Пхукете самые высоки волны. Ко всему прочему, весна считается на острове низким сезоном, поэтому туристов здесь меньше и цены ниже.

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Погода: температура воздуха на Пхукете весной держится у отметки +32°С, температура воды в море — около +30°С. Порой возможны дожди.

Цена: цены на туры на двоих стартуют от $900.

Что посмотреть: главной достопримечательностью Пхукета является Большой Будда. Эту мраморную статую возвели между районом Чалонг и пляжем Ката, как дань уважения Великому Раме IX.

Шри-Ланка. Остров Тринкомале

Тринкомале — можно назвать одним из лучших курортов Шри-Ланки. Качество сервиса и пляжи тут не уступают Таиланду, но цены всегда значительно ниже. Особенно весной, поскольку, как и на Пхукете, этот сезон считается низким.

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Погода: температура воздуха достигает +35°С, море нагревается до +30°С.

Цена: цены на туры на двоих стартуют от $1200.

Что посмотреть: Индуистский храм плодородия Конешварам - это один из пяти индуистских храмов, посвященных богу Шиве, на Шри-Ланке, и один из самых древних. Первый храм Конешварам был заложен более 2500 лет назад. Легенда рассказывает, что древний храм был таким же монументальным, как подобные храмы, сохранившиеся в Индии и Индонезии, с залом тысячи колонн и несколькими позолоченными башнями "гопурам".

Кипр

Весной на Кипре начинает открываться туристический сезон. Этот вариант подойдет тем, кто не любит жару и предпочитает купанию длительные прогулки по побережью. Кроме того, на Кипре есть множество городов, которые удивят туристов своей архитектурой и достопримечательностями.

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Погода: температура днем около +25-26°С, вода в море прогревается до +21-22°С.

Цена: цены на туры на двоих стартуют от $500.

Что посмотреть: Гробницы царей в Пафосе многие из которых датируются IV веком до н. э., вырезаны из скалы, и как полагают исследователи, были местом захоронения аристократии и высоких должностных лиц вплоть до III века нашей эры. Многие гробницы украшены дорическими колоннами и настенными фресками. Любителя археологии тут точно понравится.

Вьетнам. Нячанг

Эта страна давно покорила всех любителей экзотического отдыха. Фрукты, теплая погода придутся по вкусу практически всем. Нячанг, столица провинции Кханьхоа, находится в центральном Вьетнаме. Курортом город стал еще во времена, когда страна была французской колонией. Практически все пляжи в Нячанге коммунальные. Также, в черте города два минерально-грязевых источника и одна грязелечебница.

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Погода: в мае в Нячанге тепло и сухо. Температура воздуха достигает +33°С, температура воды в море — +29°С.

Цена: цены на туры на двоих стартуют от $2000.

Что посмотреть: Чамские башни стали привлекать туристов со всего мира. До наших дней из десяти сохранились только четыре башни. Поскольку они были построены в разное время, то заметно отличаются по архитектурному решению и размерам. Каждая из башен По Нагар служит для поклонения определенному божеству.

Греция. Остров Родос

Греческий остров Родос весной понравится тем, кто предпочитает прохладную воду и не высокую температуру воздуха. Кроме того, любители древней архитектуры и достопримечательностей смогут часами изучать остров и его тысячелетнюю историю.

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Погода: температура воздуха достигает +25°С, море прогревается до +21,5°С.

Цена: цены на туры на двоих стартуют от $800.

Что посмотреть: Родосская крепость является одной из визитных карточек города. Она была резиденцией 19 великих магистров ордена госпитальеров, центром Коллакиума — квартала родосских рыцарей, а также последним прибежищем жителей в момент опасности. Построенная в XIV веке, она уцелела при землетрясениях и осадах, но была разрушена в 1856 году случайным взрывом. Дворец восстановили итальянцы в 1930-е годы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, онлайн-сервис Stasher опубликовал рейтинг лучших достопримечательностей. В десятку наилучших вошли культурные памятки в разных странах Европы, а также в Азии и Америке.

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