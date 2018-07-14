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Кто, как и зачем проводит самый зрелищный фестиваль планеты. Видео

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Фестиваль "Burning Man" ежегодно проходит в американской пустыне Блэк-Рок. На неделю туда съезжаются участники со всего мира и устанавливают свои работы, которые зачастую имеют фантастические формы.

Подробнее об одном из самых безумных фестивалей рассказывает "Agenda".

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Стартует он обычно в последний понедельник августа, а завершается – в первый понедельник сентября. Кульминация фестиваля – сожжение огромной деревянной статуи человека.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что фестиваль Atlas Weekend установил рекорд по посещаемости мероприятия.

Место
США
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