Кто, как и зачем проводит самый зрелищный фестиваль планеты. Видео

Фестиваль "Burning Man" ежегодно проходит в американской пустыне Блэк-Рок. На неделю туда съезжаются участники со всего мира и устанавливают свои работы, которые зачастую имеют фантастические формы.

Подробнее об одном из самых безумных фестивалей рассказывает "Agenda".

Стартует он обычно в последний понедельник августа, а завершается – в первый понедельник сентября. Кульминация фестиваля – сожжение огромной деревянной статуи человека.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что фестиваль Atlas Weekend установил рекорд по посещаемости мероприятия.