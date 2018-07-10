Кот-пылесос: японец показал безумное изобретение. Видео

Житель Японии показал, что будет, если соединить кота и пылесос в одно целое. Результат он снял на видео и опубликовал в Twitter. Пост собрал уже более 70 тыс. лайков.

Для своего эксперимента мужчина использовал ненастоящее животное.

"Его зовут Барум, и это котенок, которому еще нет и года", – подписал он видео.

Это уже не первый "кот", созданный японцем.

Свое желание делать такие странные кото-вещи мужчина объяснил очень просто: "На самом деле я собачник".

Как ранее писал CityOboz, в Китае обезьяна "нокаутировала" девочку после угощений.