Кот-пылесос: японец показал безумное изобретение. Видео

Житель Японии показал, что будет, если соединить кота и пылесос в одно целое. Результат он снял на видео и опубликовал в Twitter. Пост собрал уже более 70 тыс. лайков.
Для своего эксперимента мужчина использовал ненастоящее животное.
"Его зовут Барум, и это котенок, которому еще нет и года", – подписал он видео.
ネコとルンバの雑種。#奇想生物図鑑 #奇想生物 #奇想ものづくり #羊毛 #羊毛フェルト pic.twitter.com/gM7Dt6SRWJ— さこっちょ/奇想ものづくり (@sacocho) 7 июля 2018 г.
Это уже не первый "кот", созданный японцем.
ネコ、飼いはじめました。#ネコレール#奇想生物 #奇想生物図鑑 pic.twitter.com/j14X8A78Rc— さこっちょ/奇想ものづくり (@sacocho) 3 апреля 2018 г.
Свое желание делать такие странные кото-вещи мужчина объяснил очень просто: "На самом деле я собачник".
Как ранее писал CityOboz, в Китае обезьяна "нокаутировала" девочку после угощений.