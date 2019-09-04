Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 17:56
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Киев недалеко ушел: назван самый неудобный город мира

1.6т Читать материал на украинском

Киев оказался одним из неудобных для жизни городов мира, которые за последние годы улучшили свои показатели на 4,9%.

Антирейтинг возглавили: толица Сирии Дамаск (140 место), Каракас, Алжир, Дуала, Карачи, Триполи, Лагос. В частности, Economist Intelligence Unit создал рейтинг самых удобных мест, где украинская столица – на одной из последних строчек.

Рейтинг возглавила австрийская Вена. Исследователи опирались на показатели доступности и качества медицины, образования, уровень преступности, комфортный климат и инфраструктуру.

Вена возглавила рейтинг самых удобных для жизни городов

Вена возглавила рейтинг самых удобных для жизни городов

pixabay

Новости
Универсальное лекарство: названа польза от путешествий

Второе место занял Мельбурн, третье – Сидней. Четвертую и пятую строчку поделили японская Осака и канадский Калгари.

Также, в топ-10 удобных для жизни городов вошли: Ванкувер (6), Токио (7), Торонто (8), Копенгаген (9) и Аделаида (10). То есть рейтинг возглавили три канадских города, столько же австралийских и два японских.

Ванкувер

Ванкувер

pixabay

В списке городов, которые значительно улучшили показатели за пять лет оказались: Москва (68), Белград (77), Ханой (107), Киев (117) и Абиджан (123).

Киев

Киев

pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были составлен рейтинг самых безопасных городов для путешествий.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Теги
рейтинг путешествия туризм
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Ну так ... Кличко один сортир всего торжественно открыл ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel