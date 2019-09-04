Киев недалеко ушел: назван самый неудобный город мира

Киев оказался одним из неудобных для жизни городов мира, которые за последние годы улучшили свои показатели на 4,9%.

Антирейтинг возглавили: толица Сирии Дамаск (140 место), Каракас, Алжир, Дуала, Карачи, Триполи, Лагос. В частности, Economist Intelligence Unit создал рейтинг самых удобных мест, где украинская столица – на одной из последних строчек.

Рейтинг возглавила австрийская Вена. Исследователи опирались на показатели доступности и качества медицины, образования, уровень преступности, комфортный климат и инфраструктуру.

Вена возглавила рейтинг самых удобных для жизни городов pixabay

Второе место занял Мельбурн, третье – Сидней. Четвертую и пятую строчку поделили японская Осака и канадский Калгари.

Также, в топ-10 удобных для жизни городов вошли: Ванкувер (6), Токио (7), Торонто (8), Копенгаген (9) и Аделаида (10). То есть рейтинг возглавили три канадских города, столько же австралийских и два японских.

Ванкувер pixabay

В списке городов, которые значительно улучшили показатели за пять лет оказались: Москва (68), Белград (77), Ханой (107), Киев (117) и Абиджан (123).

Киев pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были составлен рейтинг самых безопасных городов для путешествий.

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