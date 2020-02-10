Как выжить в авиакатастрофе: названы самые безопасные места в самолете

В случае крушения самолета пассажиры могут снизить риск получения травмы если будут выбирать определенные места в салоне.

Так, в числе наиболее безопасных эксперты назвали места в хвостовой части воздушного судна. Об этом пишет Daily Star.

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Согласно исследованиям, самый высокий показатель смертности — 39% — зафиксирован в середине самолета, не меньший — в передней части (38 %), в то время как в хвосте — 32%.

pexels.com

Вдобавок о большем уровне безопасности мест в задней части самолета свидетельствуют данные анализа 65 авиакатастроф, проведенного порталом Aviation Safety Network.

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