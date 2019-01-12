Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Искали 8 лет: стало известно о необычной судьбе бесследно исчезнувшего россиянина

2.8тЧитать материал на украинском

В Эквадоре нашли россиянина Максима Бахарева, который восемь лет назад пропал без вести.

Как сообщает агентство "РИА Новости", на улицах столицы Кито мужчина бродяжничал после приезда в страну.

Уточняется, что Бахарев страдал психическим расстройством, а вскоре и вовсе остался без денег и оказался на улице, после чего попал в поле зрения эквадорской социальной службы.

"Он приехал в Эквадор около восьми лет назад. Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства. Ему оказали помощь и выяснили, что он из России, обратились в консульство, консул сделал запрос по паспорту, после чего и подтвердилось, что он – гражданин России", – рассказал пресс-секретарь российского посольства Андрей Щедрин.

Новости
Европу накрыло мощным снегопадом: погибли туристы

Посольство связалось с родителями россиянина. Теперь Бахарева отправили на родину, однако этот процесс занял определенное время.

"В виду проблем со здоровьем не сразу удалось его отправить в Россию, получилось договориться только с авиакомпанией Lufthansa. И он успешно добрался до Санкт-Петербурга, что подтвердили его родители", – подчеркнул пресс-секретарь, уточнив, что билет и сопровождение для мужчины оплатили родственники.

Столица Эквадора

Столица Эквадора

LiveJournal

Прощаясь, россиянин по-испански сказал эквадорцам: "До свидания... Большое спасибо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Карпатах пропал лыжник из Киева Игорь Грищенко, который отправился путешествовать в горы. Его поиски длились несколько дней, пока 9 января он впервые не вышел на связь.

Спасатели задействовали вертолет для его поисков. И уже 10 января туристу опять удалось позвонить. В итоге Грищенко нашли в хижине лесника. Он признался, что еще одну ночь мог не пережить.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости Россиипутешествия туризм
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Луцький Руслан
Луцький Руслан
даже бомжуя в Эквадоре, кацап чувствовал себя человеком больше, чем в родной немытой жопе мира)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги