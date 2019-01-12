Искали 8 лет: стало известно о необычной судьбе бесследно исчезнувшего россиянина

В Эквадоре нашли россиянина Максима Бахарева, который восемь лет назад пропал без вести.

Как сообщает агентство "РИА Новости", на улицах столицы Кито мужчина бродяжничал после приезда в страну.

Уточняется, что Бахарев страдал психическим расстройством, а вскоре и вовсе остался без денег и оказался на улице, после чего попал в поле зрения эквадорской социальной службы.

"Он приехал в Эквадор около восьми лет назад. Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства. Ему оказали помощь и выяснили, что он из России, обратились в консульство, консул сделал запрос по паспорту, после чего и подтвердилось, что он – гражданин России", – рассказал пресс-секретарь российского посольства Андрей Щедрин.

Посольство связалось с родителями россиянина. Теперь Бахарева отправили на родину, однако этот процесс занял определенное время.

"В виду проблем со здоровьем не сразу удалось его отправить в Россию, получилось договориться только с авиакомпанией Lufthansa. И он успешно добрался до Санкт-Петербурга, что подтвердили его родители", – подчеркнул пресс-секретарь, уточнив, что билет и сопровождение для мужчины оплатили родственники.

Столица Эквадора LiveJournal

Прощаясь, россиянин по-испански сказал эквадорцам: "До свидания... Большое спасибо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Карпатах пропал лыжник из Киева Игорь Грищенко, который отправился путешествовать в горы. Его поиски длились несколько дней, пока 9 января он впервые не вышел на связь.

Спасатели задействовали вертолет для его поисков. И уже 10 января туристу опять удалось позвонить. В итоге Грищенко нашли в хижине лесника. Он признался, что еще одну ночь мог не пережить.

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