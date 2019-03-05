Вместо Голливуда на Чукотку: стало известно о ЧП с китайскими туристами

Самолет авиакомпании Air China, совершавший рейс Пекин — Лос-Анджелес, экстренно сел в аэропорту российского города из-за пожарной тревоги. Так, туристы были вынуждены добираться со взлетной полосы до терминалов аэропорта сквозь сугробы.

Отмечается, что самолет сел в городе Анадыр, который находится на Чукотке. Об этом сообщает Mirror.

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"Они планировали ужин в Голливуде, а вместо этого оказались на полу в одном из самых мрачных городов мира", — прокомментировал один из пассажиров под фотографией к посту, опубликованному в китайской социальной сети Weibo.

Один из пассажиров отметил, что на рейсе было ужасно, поскольку он совершил вынужденную посадку в Анадыре - столице Чукотки - самом восточном городе России, где температура была -20С.

На кадрах, которые сняли очевидцы, можно заметить, как пассажиры без верхней одежды в панике покидают самолет.

"Все пассажиры были размещены в зоне международных рейсов в VIP-зале аэропорта. Они обеспечены едой и напитками. На месте работают врачи", — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Чукотского автономного округа Леонид Николаев.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

27 февраля два самолета ВВС Индии были сбиты в воздушном пространстве Пакистана. ВВС Пакистана заявили, что задержали двух пилотов сбитых аппаратов.

Армию и пограничные войска Индии привели в полную боевую готовность из-за эскалации напряженности отношений с Пакистаном.

Обе конфликтующие страны являются ядерными государствами.

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