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Иностранцам значительно упростили процедуру въезда в Украину: в чем дело

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Украина откроет 18 новых визовых центров для консульского обслуживания иностранцев в 16 странах мира, таким образом заметно упростив процедуру въезда в страну.

Визовые центры будут открыты уже в августе 2019 года. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины на официальной странице в Facebook.

Таким образом, сеть визовых центров Украины, обслуживающих иностранцев, охватит 74 города во всем мире.

Иностранцам значительно упростили процедуру въезда в Украину: в чем дело

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Оформить иностранцам визу на въезд в Украину можно будет в 18 новых населенных пунктах в 16 странах, а именно: Сиднее (Австралия), Кабуле (Афганистан), Минске (Беларусь), Лондоне (Великобритания), Александрии (Египет), Тель-Авиве (Израиль), Ахмедабаде, Хайдарабаде, Чандигархе (Индия), Дохе (Катар), Мехико (Мексика), Гааге (Нидерланды), Веллингтоне (Новая Зеландия), Маскате (Оман), Рамалле (Палестина), Бангкоке (Таиланд), Анталии (Турция), Париже (Франция).

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"Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг", – также отметили в МИД.

Среди таких дополнительных услуг – изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, смс-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и прочее.

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Отметим, что принимать решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут, как и раньше, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях. На центры возлагается только техническое сопровождение визовых досье.

Как сообщал OBOZREVATEL, с апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без визы.

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Тема
Безвизовый режим с ЕС
Теги
путешествия путешествия по Украине Украина
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