Еще одна страна закрыла границу из-за коронавируса

Власти Кипра решили закрыть въезд для иностранцев на 15 дней из-за распространения коронавируса.

Запрет начнет действовать с 15 марта. Об этом сообщает Medical Xpress.

"Президент Кипра Анастасиадис объявил в пятницу, что государство запрещает въезд нерезидентам сроком на пятнадцать дней, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на средиземноморском острове", - говорится в сообщении.

Начиная с воскресенья в страну смогут приезжать только граждане Кипра, законные резиденты, дипломаты, зарегистрированные в стране студенты и конкретные уполномоченные лица, заявил Анастасиадис.

До 10 апреля будут оставаться закрытыми все частные и государственные учебные заведения в стране. Также Кипрская республика запретила массовые собрания в помещениях - более 75 человек.

Как ранее писал OBOZREVATEL, правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Школы в Эстонии переходят на удаленное и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение, на границе, в аэропортах и портах действует санитарный контроль.

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