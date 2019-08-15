Две туристки из Беларуси погибли в горах Грузии: подробности

В Грузии три туристки из Беларуси пропали на горе Тетнульди. В результате две из них погибли, а одна получила серьезные травмы.

Как сообщает "Первый канал грузинского телевидения", информация о пропаже женщин поступила в службу спасения вечером 14 августа. К их поискам был подключен вертолет пограничной полиции. В настоящее время спасатели доставляют тела погибших и раненую в Местию.

Гора Тетнульди Фото: kuluarpohod.com

Отмечается, что двум пропавшим женщинам было до 60 лет, а третьей — около 36. Они входили в состав группы альпинистов, которые совершали восхождение на вершину горы. Туристки пропали по пути на базу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Карпатах недалеко от Рахова погиб мужчина из Ужгорода. Туристы поднимались на гору Поп-Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудились.

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