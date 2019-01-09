Два часа с трупом: туристы попали в жуткую историю в самолете

Пассажиры провели с телом погибшего мужчины два часа на борту самолета авиакомпании Air New Zealand.

Как сообщает Daily Mail, лайнер следовал из Гонконга в Окленд, но был вынужден совершить посадку в австралийском аэропорту Кэрнс после того, как человек скончался.

"Из соображений конфиденциальности мы не можем предоставить дополнительную информацию о пассажире. Самолет продолжал полет в Окленд и прибыл на два часа позже графика", – рассказал пресс-секретарь авиакомпании.

Вынужденную посадку совершили, чтобы предоставить пассажиру неотложную помощь. В аэропорту оказалось недостаточно сотрудников, чтобы соединить лайнер с терминалом специальным "рукавом".

Медикам пришлось воспользовались лестницей, чтобы попасть на борт, но она оказалась слишком короткой. Потому врачи подставили свои сумки с медицинскими инструментами, а весь процесс с попаданием в самолет занял около двух часов.

Самолет авиакомпании Air New Zealand

Как стало известно, погибший пассажир был диабетиком, который забыл принять инсулин. Когда ему стало плохо, в самолете пытались помочь подручными средствами. На мужчину надели кислородную маску, однако спасти его так и не смогли.

После решения всех проблем с попаданием на борт врачи все же вытащили тело, а самолет продолжил полет в Окленд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в самолете умер турист из Британии, который летел из Ханоя в Лондон. Он почувствовал себя плохо на борту, а скончался после экстренной посадки в аэропорту Сочи.