Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

"Дешевле жрать деньги!" Украинцев взбесили цены на Буковеле

101.7тЧитать материал на украинском

Украинцев не на шутку разозлили цены в одном из кафе популярного курорта Буковель. Так, один квашеный помидор обошелся в 65 гривен.

Пост с расценками опубликовал на странице в Facebook Олег Ткаченко. "Буковель. 11 подъемник. Кандидат в президенты Шевченко! Шоб ты подавился этим помидорчиком!" — прокомментировал он фото с чеком.

В сети подхватили обсуждение.

Новости
"Мог и убить": эксклюзивные подробности мерзкого скандала в "Буковеле"

Еда на Буковеле

Еда на Буковеле

ФБ Олега Ткаченко

"Зато какая подача, странно, что укропа нет в чеке", "По ходу, в Буковеле дешевле жрать деньги, чем еду", "Лучше еще раз выпить, чем так закусить", "Если помидорчик 65 грн, то сколько же кусок стейка стоит?" — пишут в сети.

"Дешевле жрать деньги!" Украинцев взбесили цены на Буковеле
"Дешевле жрать деньги!" Украинцев взбесили цены на Буковеле
"Дешевле жрать деньги!" Украинцев взбесили цены на Буковеле
"Дешевле жрать деньги!" Украинцев взбесили цены на Буковеле
"Дешевле жрать деньги!" Украинцев взбесили цены на Буковеле

Как сообщал OBOZREVATEL, в буфете украинского курорта "Буковель" стакан компота стоит 50 грн. В сети возмутились подобными ценами и сравнили их с московскими.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
122
79
Смешно
11
Интересно
286
Печально
55
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а шо вы хотели...?) предвыборная кампания-не дешевое удовольствие...не знаю как Президентом станет ли пан Шевченко-но постоянных клиентов точно распугает...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Vladislav Vladislav
Vladislav Vladislav
Потрібно бути дураком,щоб туди їздити і жрать їхню байду,для мене Буковель не показник Гавно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Василь Коротун
Василь Коротун
Можно только представить как г.Шевченко раскатал губу в своих мечтах стать Президентом. Вот это будет обдираловка на высочайшем уровне, ведь учитель у него г.Коломойский. Талантливый ученичек !
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги