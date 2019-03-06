"Дешевле жрать деньги!" Украинцев взбесили цены на Буковеле

Украинцев не на шутку разозлили цены в одном из кафе популярного курорта Буковель. Так, один квашеный помидор обошелся в 65 гривен.

Пост с расценками опубликовал на странице в Facebook Олег Ткаченко. "Буковель. 11 подъемник. Кандидат в президенты Шевченко! Шоб ты подавился этим помидорчиком!" — прокомментировал он фото с чеком.

В сети подхватили обсуждение.

Еда на Буковеле ФБ Олега Ткаченко

"Зато какая подача, странно, что укропа нет в чеке", "По ходу, в Буковеле дешевле жрать деньги, чем еду", "Лучше еще раз выпить, чем так закусить", "Если помидорчик 65 грн, то сколько же кусок стейка стоит?" — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в буфете украинского курорта "Буковель" стакан компота стоит 50 грн. В сети возмутились подобными ценами и сравнили их с московскими.

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