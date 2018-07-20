Что видишь ты? Появилась новая оптическая иллюзия

Профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик показал новую оптическую иллюзию, которую он называет "конфетти". Кажется, что круги на картинке раскрашены в четыре разных цвета. На самом деле это не так.

Разница в восприятии возникает из-за полос, пересекающих круги, написал профессор в своем Twitter.

Новик отмечает, что если увеличить изображение, то будет казаться, что круги раскрашены почти одинаково и отличаются лишь оттенком.

Кроме того, цвет кругов зависит лишь от цвета полос.

Как ранее писал OBOZREVATEL, появилось видео с гигантским змеем в Индонезии.