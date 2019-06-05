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"Чернобыль" от НВО: стало известно, как сериал повлиял на Украину

1.3тЧитать материал на украинском

После выхода на экраны сериала "Чернобыль" от НВО популярность туров в зону АЭС возросла. Множество украинцев и иностранцев хотят своими глазами увидеть город, в котором произошла катастрофа.

В компаниях, которые организуют туры в зону отчуждения говорят о 30-40% росте количества туристов, после окончания сериала эта цифра будет только расти, пишет Reuters.

"Чернобыль" от НВО: стало известно, как сериал повлиял на Украину

donpress.com

Новости
Чернобыль без людей стал приютом для редких животных. Фото

Директор SoloEast Travel Сергей Иванчук сказал, что в мае, когда HBO начал показывать сериал, количество туристов увеличилось на 30%. Заказы на июнь, июль и август выросли на 40%. Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров и основатель компании Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко также ожидает увеличения потока туристов до 40%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов заявил, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы, которые представляют все слишком утрированно.

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Тема
Телесериал "Чернобыль"
Место
УкраинаЧернобыль
Теги
ЧернобыльЧернобыльская АЭС
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леня зе
леня зе
да и куда делась вся техника.можно воспользоваться сервисом от google и сравнить фото до АТО и сейчас .
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леня зе
леня зе
забыли о игре написать.
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