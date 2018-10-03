''Была паника'': турки рассказали, чем их впечатлил Киев

Студенты из Турции, которые приехали в Киев, поделились своими впечатлениями, рассказав, что поначалу город вызывал у них легкую панику.

Так, историей турецких туристов поделился украинский журналист Осман Пашаев, опубликовав рассказ на своей странице в Facebook.

Он отметил, что неоднократно общался с турками, приехавшими в Украину и в целом они отзывались о стране только положительно. Однако, некоторые моменты все же удивляли, и даже пугали их. В частности, первые поездки в киевском метро вызвали у них панику.

"Отличный транспорт ваше метро, во все нужные места можно быстро и дешево доехать. Но есть деталь, которая нас напугала. В первый раз, когда поезд рванул, показалось, что мы попали внутрь мусороуборочной машины, которую запускают в космос. Гул был настолько сильным, что полностью оглушал нас и мы не слышали друг друга", - поделились впечатлениями студенты одного из вузов Анкары Каан и Зейнеп после посещения Киева.

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Также они добавили, что поездка в метро буквально вызвала у них панику и напомнила остросюжетный фильм военной тематики.

"У меня была паника от шума вагона метро, я подумала, что сейчас должна начаться перегрузка, как показывают в документальных фильмах о военных летчиках или астронавтах, но все обошлось", - подчеркнула одна из молодых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском метрополитене планируют установить новые мониторы с видеоинформационной системой. Новшество появится более чем в ста поездах метро.