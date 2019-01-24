''Будьте осторожны!'' Названы опасные даты для путешествий

Известная астролог Елена Молдованова представила список опасных дней для путешествий летом 2019 года.

Об этом она рассказала в своем Instagram, уточнив, что в перечисленные периоды высока вероятность аварий, катастроф, ДТП и получения травм.

"Старайтесь в указанные интервалы времени быть предельно осторожными и внимательными за рулем, избегайте перелетов, сведите риск, азарт и беспечность к минимуму, избегайте мест большого скопления людей, также есть опасность пострадать от природных стихий и катаклизмов. Разумеется, это общие рекомендации, но ими также не следует пренебрегать", – пояснила она.

Новости Названы самые опасные места для путешествий в 2019 году

Молдованова также добавила, что анализ личный гороскоп более точно покажет, насколько эти периоды времени будут опасны для того или иного человека. По ее словам, летом для путешествий будут потенциально опасны следующие даты:

Июнь: 12-14; 17-20. Июль: 1-3; 8-11; 14; 16-18; 29-30. Август: 1-2; 15-16; 30.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Молдованова рассказала, когда в феврале можно есть сладости, не толстея, а также когда лучше начать тренировки и диеты.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал