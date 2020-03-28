Бортпроводник известной авиакомпании умер от коронавируса

Бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

65-летний Пол Фришкорн стал первым скончавшимся от коронавируса среди сотрудников авиакомпаний в США. Об этом сообщает Business Insider.

"Наша отрасль, наша авиакомпания, все мы подверглись влиянию COVID-19 в той или иной степени. Но до сегодняшнего дня мы еще не теряли наших сотрудников. Эта потеря сильно затронула нас", — рассказали в ассоциации профессиональных бортпроводников, где состоял Фришкорн.

Он проработал в American Airlines более 23 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, у авиакомпаний появился необычный способ дезинфицировать салоны самолетов. Так, специалисты одной из популярных компаний изобрели машину Germfalcon, которая сможет уничтожать бактерии.

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