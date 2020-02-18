Больше путешествовать, меньше тратить: новые тренды мирового туризма в 2020

Путешествий в 2020 году станет больше, но, несмотря на это, путешественники по всему миру будут стараться тратить и потреблять все меньше.
Такой прогноз на следующий год представил сервис бронирования жилья Airbnb, сообщает портал о туризме Travel+Leisure.
Тенденция будет усиливаться по мере того, как будет нарастать борьба с избыточным потреблением.
Все популярнее будет крошечное экологичное жилье, вроде пастушьих хижин. Запросы на маленькие домики или дома-вагончики уже выросли на 85% и 112% соответственно.
pixabay.com
Кроме того, все больше людей предпочитают путешествовать понемногу, но чаще, чем тратить все деньги на один большой отпуск раз в год.
Главные тенденции, согласно исследованию, выглядят так:
Тратить больше на впечатления, а не на вещи
Больше времени проводить на свежем воздухе
Путешествовать, чтобы познавать историю и культуру
В путешествиях особое внимание уделять еде и кухне
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