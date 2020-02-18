Главная Новости
18 февраля • обновлено в 15:18
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Больше путешествовать, меньше тратить: новые тренды мирового туризма в 2020

707

Путешествий в 2020 году станет больше, но, несмотря на это, путешественники по всему миру будут стараться тратить и потреблять все меньше.

Такой прогноз на следующий год представил сервис бронирования жилья Airbnb, сообщает портал о туризме Travel+Leisure.

Тенденция будет усиливаться по мере того, как будет нарастать борьба с избыточным потреблением.

Все популярнее будет крошечное экологичное жилье, вроде пастушьих хижин. Запросы на маленькие домики или дома-вагончики уже выросли на 85% и 112% соответственно.

Больше путешествовать, меньше тратить: новые тренды мирового туризма в 2020

pixabay.com

Кроме того, все больше людей предпочитают путешествовать понемногу, но чаще, чем тратить все деньги на один большой отпуск раз в год.

Главные тенденции, согласно исследованию, выглядят так:

Тратить больше на впечатления, а не на вещи

Больше времени проводить на свежем воздухе

Путешествовать, чтобы познавать историю и культуру

В путешествиях особое внимание уделять еде и кухне

Дешевые авиабилеты для путешествий по всему миру легко и быстро искать на aviasales.ua.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Карта Путешествий

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги