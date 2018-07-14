"Без сала там делать нечего": украинец рассказал о восхождении на Эверест

14 мая 2018 года украинцы Роман Городечный, Тарас Поздний и Дмитрий Семеренко совершили восхождение на Эверест – наивысшую вершину Земли.

Экспедиция была рассчитана на 60 дней, но для акклиматизации в базовых лагерях спортсменам понадобилось 45. Еще четыре дня длилось само восхождение, а от четвертого, последнего лагеря до вершины украинцы шли 13 часов. О том, как прошло восхождение, Тарас Поздний рассказал "Чернівецькому променю".

Тарас Поздний facebook.com/taras.pozdniy

По словам спортсмена, к покорению Эвереста он готовился всю жизнь. Для восхождения на вершину он разработал план – сначала покорить горы пониже. Так он поднялся на Килиманджаро, гималайские шеститысячники, а потом без кислорода и на восьмитысячник. После него был Эверест.

"Сало нужно брать в первую очередь. Без сала в горах делать нечего. Потом – соленую рыбу, - говорит он, - "Восемь тысяч от других вершин отличается только высотным костюмом. Нужно самые теплые в мире перчатки, костюм и ботинки".

По словам Поздния, только экипировка стоит порядка $5 тыс. Само восхождение спортсменам обошлось в $32 тыс.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю украинки, которая покорила Эверест.