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/Новости

"Бардак": в аэропорту Германии полиция устроила проверку пассажиров

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22 октября, в понедельник, в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне полиция провела спецоперацию.

На каждом выходе рейса Киев-Франкфурт проверяли паспорта всех пассажиров. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор "Актуальной Правды" - Сергей Медяник.

"Что это было, оперативные мероприятия в рамках уголовного дела или проводился месячник по профилактике украинцев, которые ищут политическое убежище в Германии и насколько была правомерна проверка – неизвестно", - написал Медяник.

"Бардак": в аэропорту Германии полиция устроила проверку пассажиров
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Также он отметил, что редакция "Актуальной Правды" отправила информационный запрос в посольство Германии и в Министерство иностранных дел Украины для решения вышеизложенных вопросов.

Пользователи соцсетей возмущены такой ситуацией. "Бардак. Достаточно иметь доступ к базе перевозчика", "Интересно, а они все так самолеты проверяют или только украинские?", "Это не первый и не второй раз. Живу в Германии и периодически летаю Франкфурт-Киев-Франкфурт, уже пару раз попадала на такие проверки ... ", - прокомментировали люди.

"Бардак": в аэропорту Германии полиция устроила проверку пассажиров
"Бардак": в аэропорту Германии полиция устроила проверку пассажиров
"Бардак": в аэропорту Германии полиция устроила проверку пассажиров

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" застряли пассажиры рейса в египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Они должны были вылететь еще в три часа ночи 18 октября.

Место
ГерманияФранкфурт-на-Майне
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