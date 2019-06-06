Авиакомпанию в Украине лишили права на перелеты: что случилось

В Украине авиакомпанию YanAir ("ЯнЭйр") временно лишили права на авиаперелеты из-за нарушений по части уровня безопасности.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной авиационной службы, уточнив, что сертификат эксплуатанта приостанавливается 7 июня с 03:00 по киевскому времени.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЭйр" Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", – сказано в сообщении.

Уточняется, что сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения недостатков. Соответствующая комиссия проведет инспекционную проверку, которая должна свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Авиаперелеты Госавиаслужба Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году зимой директора украинской авиакомпании YanAir заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 14,3 млн гривен при таможенном оформлении самолета Boeing 737-3B7.

Было установлено, что он в нарушение законодательства безосновательно занизил налоговые обязательства на сумму 2,7 млн гривен.

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