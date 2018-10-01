200 метров в высоту: путешественница показала удивительную локацию во Вьетнаме

Путешественница и блогер Наталья Васильева рассказала рассказала своим подписчикам в Facebook об уникальной локации, которую ей довелось повстречать во Вьетнаме - пещере Шондонг, которая достигает 200 метров в высоту и порядка 150 в ширину.

Как рассказала блогер, местным жителям эта пещера известна с 1991 года, в апреле 2009 года ее обнаружила группа британских спелеологов. OBOZREVATEL приводит полный рассказ о локации.

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

"Шондонг (Sơn Đoòng) - пещера во Вьетнаме, самая крупная пещера в мире. Она находится в Центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь, в национальном парке Фонгня-Кебанг. Местным жителям эта пещера известна с 1991 года, в апреле 2009 года ее обнаружила группа британских спелеологов. В некоторых местах она достигает 200 метров в высоту и 150 метров в ширину".

"Внутри природного чуда шумит стремительная река, долгое время создававшая дивные тоннели разнообразной формы в горных породах, а в некоторых местах она выходит на поверхность. Во время сильных наводнений вход в пещеры физически невозможен. В некоторых местах пещеры, куда через провалы свода проникает свет, растет трава и деревья".

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

"По данным археологов, исследовавших пещеру, в ее залах могут уместиться современные небоскребы. Однако не только гигантские размеры поразили ученых: в подземелье скрываются глубокие пропасти и необычные каменные колонны удивительной красоты".

"Сейчас даже не верится, что тысячи лет никто не знал о существовании гигантского природного чуда, напоминающего затерянный подземный город".

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

Фото: facebook.com/groups/411012219069759

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский путешественник показал уникальную локацию в США. По словам блогера, ради красот, которые открываются туристу в этой местности, можно закрыть глаза на все неудобства, связанные с ее посещением.