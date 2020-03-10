Молдова с 10 марта запретила иностранцам прилетать в страну в связи с угрозой распространения коронавируса.
Как передают "Крылья", на борт самолетов, летящих в Кишинев из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, будут пускать исключительно граждан Молдовы.
"Сколько будет длиться этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не разрешится быстро", – сказал премьер-министр Молдовы Ион Кику.
Первый случай коронавируса в Молдове был зафиксирован 7 марта, когда заболевшая гражданка Молдовы прилетела в Кишинев из Италии. На борту с ней также находились 10 граждан Украины.
Молдова и Украина
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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.
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