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10 марта • обновлено в 20:22
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Молдова закрыла небо для иностранцев из-за коронавируса

1.4т
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Молдова с 10 марта запретила иностранцам прилетать в страну в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как передают "Крылья", на борт самолетов, летящих в Кишинев из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, будут пускать исключительно граждан Молдовы.

"Сколько будет длиться этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не разрешится быстро", – сказал премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Первый случай коронавируса в Молдове был зафиксирован 7 марта, когда заболевшая гражданка Молдовы прилетела в Кишинев из Италии. На борту с ней также находились 10 граждан Украины.

Молдова и Украина

Молдова и Украина

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Молдова
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