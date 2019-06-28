''Люди голодали, а дети рыдали'': украинская авиакомпания попала в громкий скандал

Украинская авиакомпания "Мотор-Сич" оставила голодными с десяток пассажиров рейса, в том числе и маленьких детей.

Инцидент произошел в ночь на 28 июня во время рейса Бугас (Болгария) — Запорожье (Украина). Как рассказал OBOZREVATEL пассажир, британский бизнесмен Гари Бретт, все началось с длительной задержки вылета из болгарского аэропорта.

"Вылет был запланирован в 21:30 по местному времени, но взлететь мы смогли лишь через полтора часа. Во время полета стюардессы начали обслуживать пассажиров, но где-то на половине пути прекратили выдавать еду. Получилось так, что из более чем 30 пассажиров получили еду человек 20", — рассказывает Гари.

В самом самолете находились и маленькие дети, которые так же остались без еды. Нескольких малышей это довело до слез. По словам Гари, полет длился более 2-х часов и с учетом проведенных 1,5 часов в самолете перед вылетом, многие пассажиры проголодались.

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"Вы понимаете, дело в том, что в стоимость билета питание же было включено. А перелет-то был не из дешевых, билет стоил около 5-ти тысяч гривен. Когда я попросил книгу жалоб или телефон сервисной службы, стюардесса лишь дала мне бумажку, где был написан веб-сайт компании", — возмутился пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" застряли украинские туристы, направляющиеся в Хургаду (Египет, туроператор Join UP!). Люди вызывали полицию, однако приехавшие копы сказали, что ничем помочь не могут.

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