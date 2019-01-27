Зрелище не для слабонервных: как выглядит уникальный Музей тела человека в Нидерландах

В сети показали фотографии уникального Музея человеческого тела в Нидерландах, который предлагает своим посетителям прогуляться внутри человека.

По словам очевидцев, подобная прогулка - не для слабонервных, при этом музей действительно является уникальным в своем роде, пишет "Научный хит".

Музей, расположенный в городе Лейдене недалеко от столицы Нидерландов (ехать до него на машине от Амстердама примерно 40 минут, а на автобусе – час), не заметить здания музея сложно. Еще издалека можно увидеть гигантскую фигуру в виде сидящего человека, как бы встроенную в современное высотное здание. А вход в музей расположен в колене этой гигантской скульптуры, к которому нужно подняться на специальном эскалаторе.

Внутри музея – фактически целый город, состоящий из разных отделов организма, по которым можно побродить в свое удовольствие, если, конечно, у посетителей крепкие нервы.

Начав свой путь с бедренной кости и наблюдения за созданием лейкоцитов и эритроцитов, путешественники постепенно продвигаются вверх по человеческому телу. Всего за время своего пути они проходят семь этажей.

Каждый орган изображен настолько реалистично, что даже становится жутковато, впрочем, для начинающих медиков или просто любителей изучать физиологию человека тут самое настоящее раздолье. Посетитель ощущает себя маленькой букашкой, передвигаясь по "коридорам" искусственного человека-великана и наблюдая, как циркулирует кровь, как работает пищеварительный тракт и бьется гигантское сердце. Слуховая и мышечная системы, голосовые связки, кости, зубы – все это можно изучить в деталях и посмотреть "в деле".

Работа каждого органа транслируется на мониторах и сопровождается реальными звуками – если бы человек уменьшился во много раз и попал внутрь другого, то именно это он услышал бы в гигантском чреве. В некоторых случаях работа органов представлена не только зрительно, но и обонятельно (например, зрителям демонстрируют, какой идет запах из гигантских ноздрей). Реалистичность и полное погружение в процесс знакомства с органами и системами достигается также с помощью специальных очков, которые выдают посетителям, так что по сути эта экскурсия – путешествие в формате 5D.

В Музее человека можно увидеть даже то, как в матке происходит зарождение новой человеческой жизни и развитие плода (посетителям показывают в том числе и оплодотворение яйцеклетки), ведь стальной человек, внутри которого путешествуют экскурсанты, по задумке создателей, женщина. Ну а экскурсантам школьного возраста особенно нравится язык, на котором, как на батуте, можно попрыгать под звуки человеческой отрыжки.

Во время путешествия по организму посетители могут наглядно видеть и то, как негативно отражаются на работе органов и систем вредные привычки и понять, что на самом деле весь этот крепкий, казалось бы, механизм довольно хрупок.

На разработку проекта уникального музея ушло 12 лет, после чего еще почти два года длилось само строительство. А обошлась реализация этой невероятной идеи более чем в 30 миллионов долларов. Основное здание преимущественно остекленное, а фигура человека сделана из особой стали, которая почти не подвергается коррозии. Высота здания – около 35 метров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 27 января во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста. Читайте по ссылке материал об экскурсии в один из крупнейших концлагерей СС Мадйнек вблизи польского города Люблин. Некогда нацистский лагерь смерти, в котором удерживали более 100 тыс. заключенных, сохранился и работает сегодня как музей.

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