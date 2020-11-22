Неизвестный Египет: украинка рассказала об особенностях жизни в стране и о местах, куда не ступала нога туриста

Журналистка Людмила Балабай уже три года живет в Египте. В интервью для OBOZREVATEL она рассказала об интересных местах и фактах страны фараонов.

Почему египтяне не любят украинцев, однако считают их лучше русских? Какие красивые места и достопримечательности скрыты от глаз туристов? Почему нельзя спрашивать цену проезда у водителей маршруток и о главных отличиях жизни в Египте от Украины – читайте в эксклюзивном интервью.

Людмила, расскажите свою историю переезда в Египет – с чем это было связано, почему решились на такой шаг?

- Я давно неровно дышала в сторону арабского языка, но собраться с мыслями и начать полноценно учить его в Киеве все никак не выходило. В итоге, когда к этому желанию добавилась любовь, я решила, что это – отличный шанс освоить язык. Благо, я работаю на удаленке, поэтому решение о переезде далось легко.

Вот уже три года я живу в Шарм-эль-Шейхе, язык на хорошем уровне, мужчина тоже на месте. Так что, я могу общаться не только с украинской диаспорой, но и окунуться в настоящую жизнь египтян.

Насколько вам комфортно жить в Египте, какие негативные моменты были с момента переезда?

- Самый большой негатив – это то, что египтяне считают себя "властелинами времени". Я очень пунктуальна, да и в Украине все уважительно относятся к графикам и срокам. А вот египтяне уверены, что нельзя позволять времени руководить их жизнью. Здесь никто никуда не спешит, опоздание – норма. И это касается практически всех аспектов жизни, поэтому я для себя решила – все, что говорят египтяне о времени, нужно умножать на три.

Пример из жизни: знакомый мужа попросил привезти одну вещь к 17:00, чтобы потом отдать ее другому человеку. Собираться ехать к этому знакомому мой муж начал в 17:45, я нервничала и переживала, что мы подводим человека. В итоге к нему мы приехали в 18:30, и он был вполне доволен. Вдобавок выяснилось, что тот, которому вещь предназначалась, – не пришел!

Как общаются местные жители с украинцами, европейцами? Сторонятся или наоборот, как в Китае, – относятся крайне положительно?

- В Шарм-эль-Шейхе, Хургаде, Луксоре – тех городах, где туристов полно, к ним привыкли и считают основой экономики города. С ними будут приветливы, даже навязчивы. Но египтяне не очень любят украинцев, считая их прижимистыми покупателями. Они вроде бы понимают, что благосостояние жителей Украине не такое хорошее, как в Европе, но тем не менее считают нас "жадными".

Правда, если общение выходит за рамки "продавец – покупатель", египтяне часто признаются, что с украинцами общаться легче, чем с россиянами: "В украинцах больше самоуважения, чем в россиянах. С ними общаться приятнее, они чаще знают английский или хотя бы пытаются на нем говорить" - говорят они.

В Каире и Александрии все зависит от района – если там живут одни местные, то к иностранцам могут относиться с опаской. Мы однажды заехали на заправку и когда работник увидел, что я иностранка, пытался выяснить у мужа, где он меня "нашел". А когда узнал, что я – жена, был в восторге и спрашивал, как ему жениться на украинке.

Отдельная тема – это полиция. Работники правопорядка не будут предъявлять им никаких претензий, потому что турист – это "священная корова" в Египте.

Что вас больше всего удивило в укладе жизни местных жителей?

- Разделение семей. Здесь я почти никогда не вижу мужа и жену вместе. Более того, часто случается, что жена живет в одном городе, а муж приезжает раз в несколько недель на выходные. Но даже если пара живет вместе, муж ходит везде один – с друзьями на футбол, играть в нарды и прочее. Если куда-то идет жена, то она идет в компании подруг. Вместе они практически никогда не проводят время вне дома.

Конечно, если жена иностранка – здесь все по-другому. Я везде езжу с мужем, но тут другая странность – никто из них не знает моего имени. Они ездят с нами на пляж, ходят в кафе, но спросить мое имя считают унижением меня и моего мужа. Это для них почему-то "слишком". Я поначалу думала, что это муж у меня такой невоспитанный – не представляет меня при знакомстве, но потом он мне объяснил ситуацию.

Насколько отличается жизнь в Египте от жизни в Украине? Что вот вам бросилось в глаза буквально в первые дни после переезда?

- Египет во многом отстает от Украины. Почти ни у одного заведения нет сайта, страница в соцсетях – и то редкость. WI-FI в кафе – это почти из разряда фантастики, даже домой его провести сложно, а качество оставляет желать лучшего. Что говорить, если в Египте по телевизору и на бордах рекламируют Google – то есть его знают далеко не все.

Однако из-за небольшого интереса к соцсетям, как мне кажется, здесь меньше понтов. Люди не берут в кредит iPhone, не пытаются "носить маски". Просто сидят в кафе или на улице, играют в нарды, пьют чай.

Назовите пять главных отличий жизни в Египте от Украины

В продаже нет копченостей, совсем: никаких копченных крылышек, грудинок, колбас. Меня это очень расстраивает. Дешевые и качественные лекарства (здесь за подделку жестко наказывают), более доступная медицина. Я домой вожу "лекарственные подарки" регулярно. Однако отвратительное качество одежды, обуви, сумок. В Шарме очень сложно купить качественную вещь – все рассчитано на то, чтобы втридорога впихнуть туристам гадость. Даже в Каире в поисках качества придется обойти не один магазин. В Египте не любят читать, поэтому книжных магазинов не найти, а если и есть какие-то небольшие, то ассортимент там – 90% религиозная литература. Погода. В Шарме всегда лето, а вот в Каире температура может снизиться до +10 градусов. Здесь не переводят часы из-за близости к экватору, но и темнеет тут раньше, чем в Украине. При этом разброс времени заката зимой и летом не такой большой, как в Украине. Тут всегда темнеет в районе между 17:00-19:00.

Какие аспекты жизни в Египте не знает ни один турист, приезжающий в страну?

- Самое главное, что нужно знать – во время Рамадана во всех местных кафе просто ненавидят туристов, которые заказывают алкоголь! В это время мусульманам к алкоголю даже руками прикасаться запрещено, поэтому они могут злиться на туристов за непонимание ситуации.

Что должен знать человек, решившийся на переезд в Египет?

- В первую очередь, человек должен понимать, что английского языка хватит не везде – только для курортных городов. А вот если планирует переезд в Каир или Александрию, без арабского будет, как немой.

Кроме того, у египтян есть своеобразная "сиеста" – здесь все спят почти до полудня, а ложатся около 3-4 утра. Таким образом, позвонить кому-то в 10 утра – грубость, а вот в два часа ночи – вполне нормально. Исключение – госслужащие, их рабочий день стандартный – с 9 до 18, но уже в 16 вы никого не найдете на месте. Кафе и магазины также открываются не раньше 12 часов, а то и позже.

Многие считают, что главный доход местных жителей заключается в туристах, поэтому они пытаются нажиться на тех, кто приезжает на отдых – правда ли это?

- Для Шарма – однозначно, правда, так как туристы здесь – основной источник дохода. Поэтому в магазинах ценовой подход такой: себестоимость + 30% и умножают ее на пять – это и будет цена для туриста. Если турист в ходе торгов сбивает эту цену в два раза, продавец также счастлив в данном случае. Эта "формула" применяется практически во всех магазинах, а вот ценников нигде нет. Поэтому я хожу в те магазины, где меня знают лично, иначе можно нарваться на "туристическую цену".

Полезный совет: если берете такси, просите водителя включить счетчик – так будет дешевле любой "самой выгодной цены", которую вам предложит таксист. Если решите покататься на маршрутке в Шарме – не спрашивайте сколько, поскольку водитель догадается, что вы турист и "заломит" цену. При мне двое туристов заплатили по два доллара за проезд там, где он стоил 7,5 египетских фунтов (около 50 центов) за одного. На самом деле, если турист едет от Набка или Хадабы, где больше всего отелей до Наама Бэй (центра города) – проезд будет стоить пять фунтов. Вот их следует передать водителю, не спрашивая цену.

Вы, как жительница Египта, точно знаете о самых красивых местах в стране. Назовите три места, куда вы больше всего любите ездить отдыхать или просто на уикенд?

- Рас-Мохаммед, но не та часть, куда возят туристов. Мало кто знает, что в заповеднике есть розовое озеро, которое официально называют Соленым – вода там в семь раз соленее, чем в Красном море. Еще там есть видимый на поверхности тектонический разлом. Мы часто ездим туда на выходные, на организованный бедуинами кемпинг, там отличный песчаный пляж, крытое кафе, но турфирмы не возят туда туристов – ехать нужно с местными.

Дахаб. Сейчас этот курорт, который когда-то был одним из самых популярных в стране, растерял свою былую роскошь. Но там очень атмосферный базар, прибрежные кафе с качелями, которые висят прямо над морем, рыбные рестораны. Дорога туда проходит через Синайские горы с крайне живописным пейзажем.

Атмосферные кафе. В Шарм-эль-Шейхе есть кафе "Фарша" и "Басата", которые покоряют своим колоритом. Они прямо у моря, представляют собой антураж бедуинской деревни, а специфическая музыка завораживает!

Назовите топ-3 места, которые вы бы посоветовали посетить всем, кто приезжает в Египет?

- Пирамиды Гизы. Это довольно популярный туристический объект, но из трех пирамид вы сможете попасть только в одну – Хуфу (или пирамида Хеопса). Правда, оттуда уже вытащили все интересное, поэтому там есть лишь саркофаг и мол. А вот в маленькие пирамидки рядом советую зайти – там похоронен архитектор, создавший эти пирамиды. Также советую посмотреть вечернее световое шоу.

"Деревня фараонов" в Каире. На острове в Ниле воссоздали Древний Египет, однако централизованно туристов туда не водят. Поэтому путь начнется на кораблике, на котором вы проплывете по специальному каналу, увидите, как жили древние египтяне, вас проведут по дворам богатых и бедных жителей, покажут воссозданную гробницу Тутанхамона и пригласят в 10 тематических музеев. После этого вас ждет ресторан и часовая прогулка на корабле по Нилу.

Музей Шарм-эль-Шейха. Этот музей открыли всего две недели назад, там можно встретить исторические артефакты, которых нет даже в Каире. Но главная прелесть в другом – у каждого экспоната вы сможете ознакомиться с его историей. Например, вам показывают статую Анубиса, а рядом большая вывеска, которая рассказывает, кто он такой, как и почему шакала обожествили. После этого музея чувствуешь себя профи в истории Египта, даже если до этого знал только про пирамиды и Тутанхамона.

Есть ли в Египте красивые места, о которых туристы не знают и как вы думаете, почему?

- Да, это упомянутая выше "Деревня фараонов", Белый каньон возле Шарма и белая пустыня. Мне сложно сказать, почему туристам не рассказывают о первых двух достопримечательностях, но белую пустыню не делают туристической по двум причинам. Во-первых, туда сложно доехать, это вдали от городов, вглубь Сахары. Во-вторых, это излюбленное место соколиной охоты местных богачей, а также саудовских и эмиратских шейхов.