В Италии проснулся вулкан Этна: появились фото и видео огненного ада

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Места
6,4 т.
Извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия ночью 14 декабря произошло мощное извержение вулкана Этна. За гигантскими стометровыми фонтанами из лавы можно было наблюдать из ближайшего муниципалитета Катания.

Хоть они и не представляли опасности для населения, плотный шлейф пепла поднялся на высоту примерно в 5 километров и осыпался "дождем" на улицы и дома, сделав их "почерневшими", пишет Il Messaggero. В сети появились кадры зрелищного природного явления (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что власти заранее предупредили жителей приближенных к вулкану городов, что его извержение опасности для них не представляет.

Извержение вулкана Этна

Как известно, Этна является одним из самых высоких (3350 метров) действующих вулканов в Европе. Специалисты говорят, что после извержения 14 декабря активность юго-восточного кратера, из которого произошел заметный выброс мелкого пепла, уменьшилась.

Извержение Этны

В Катании в этот день все работало в обычном режиме, явление не повлияло даже на операционную деятельность местного международного аэропорта Винченцо Беллини.

вулкан Этна
Этна

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