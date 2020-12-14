В Италии проснулся вулкан Этна: появились фото и видео огненного ада

На итальянском острове Сицилия ночью 14 декабря произошло мощное извержение вулкана Этна. За гигантскими стометровыми фонтанами из лавы можно было наблюдать из ближайшего муниципалитета Катания.

Хоть они и не представляли опасности для населения, плотный шлейф пепла поднялся на высоту примерно в 5 километров и осыпался "дождем" на улицы и дома, сделав их "почерневшими", пишет Il Messaggero. В сети появились кадры зрелищного природного явления (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что власти заранее предупредили жителей приближенных к вулкану городов, что его извержение опасности для них не представляет.

Как известно, Этна является одним из самых высоких (3350 метров) действующих вулканов в Европе. Специалисты говорят, что после извержения 14 декабря активность юго-восточного кратера, из которого произошел заметный выброс мелкого пепла, уменьшилась.

В Катании в этот день все работало в обычном режиме, явление не повлияло даже на операционную деятельность местного международного аэропорта Винченцо Беллини.

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