ТОП-5 стран, куда поехать осенью за границу без теста на COVID-19

Пандемия коронавируса разрушила планы многих отдыхающих, которые мечтали отправиться в долгожданный отпуск. Поскольку долгое время международные авиаперелеты были закрыты, украинцы начали планировать отдых на осень 2020, в надежде на путешествие.

Однако, чтобы полететь в ту или другую страну, нужно знать ряд нюансов, а главное, нужно ли сдавать до и после перелета тесты на COVID-19 и сидеть на самоизоляции.

OBOZREVATEL собрал ТОП-5 стран, в которые не требуется сдача теста на коронавирус, и которые станут прекрасной альтернативой для отдыха осенью.

Турция

Во время пандемии коронавируса Турция стала самой востребованной страной для отдыха, поскольку по прилету государство не требует теста на COVID-19. Однако туристы, которые хотят отдохнуть здесь осенью должны иметь с собой страховку, что покрывает расходы в случае инфицирования коронавирусом. Кроме того, не нужно проходить самоизоляцию, поскольку Турция входит в число стран "зеленой" зоны.

Албания

Эта страна отлично подойдет для отдыха осенью 2020, поскольку государство разрешило украинским туристам путешествовать во время пандемии коронавируса без ограничений. Также по прилету в Албанию не нужно сдавать ПЦР-тест и находиться на самоизоляции.

Мальта

Этой сенью украинцам можно отправиться на Мальту, поскольку там разрешают въезжать в страну гражданам без предъявления негативного результата ПЦР-теста. Кроме того, не нужно сидеть на самоизоляции при условии, что туристы прибыли из страны, включенной мальтийскими властями в список безопасных государств.

Черногория

Украинские туристы могут спокойно планировать свой отпуск осенью в Черногорию. Эта страна открыта для украинских граждан, а также туристам из стран "зеленого списка" и не требует ПЦР-теста. Однако, если вы прибыли из государств "желтого списка", вы обязаны предъявить негативный результат теста на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну, или необходимо показать положительный тест на антитела.

Сербия

Отдохнуть осенью за границей без теста на COVID-19 можно и в Сербии, поскольку эта страна открыта для украинских путешественников. Однако есть ряд небольших условий: если вы по приезду в Сербию пересекаете границы страны со стороны Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Румынии или Болгарии, тогда необходимо иметь с собой справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

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