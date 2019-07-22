Скоро в отпуск: экзотика по цене отдыха в Турции

Экзотика по цене отдыха в Турции – это вполне реально с прямым перелетом Киев-Санья-Киев.

Туристический оператор KOMPAS поделился секретами организации отпуска на китайском острове Хайнань, который, к слову, принято считать восточными Гавайями. Причина тому – географическое расположение на одной широте с Гавайями. Особенности разных бухт, что попробовать, куда сходить, какие экскурсии выбрать – все это собрано в одном материале! Сохраняйте в закладки и не откладывайте надолго идею знакомства с Китаем.

Если ранее оказаться на Хайнане можно было только с технической посадкой на дозаправку где-нибудь по пути следования рейса, то сейчас всего 11 часов прямого перелета отделяет нас от долгожданного отпуска на тропическом острове.

Китайцы с особой любовью относятся именно к этому региону и чаще всего выбирают Санья для своего семейного отпуска. А еще, Санья – это калейдоскоп из разных бухт и пляжей, каждый из которых по-своему яркий и колоритный.

Дадунхай – одна из самых бюджетных бухт с прекрасно развитой туристической инфраструктурой. Выбирайте любой отель c типом питания "только завтраки" и смело можете наслаждаться колоритом местной кухни в любом из многочисленных кафе. Здесь вы сможете найти не только утку по-пекински, экзотический хого и блюда из морепродуктов, но и рестораны с борщом, картошкой по-домашнему и оливье. (На заметку всем тем туристам, которые боятся остроты и непривычных вкусов локальных блюд. В Китае продумано все для мелочей). Пляжи в Дадунхае широкие, комфортные, с мелким шелковистым песком. В большинстве случаев пляжи общественные, поэтому смело можете расположиться там, где душе угодно. Будьте уверены, вы всегда под присмотром спасателей и береговой охраны, что не может не радовать.

Сами же китайцы не особо любят плавать в море, а точнее, не умеют. Приготовьтесь увидеть взрослых, которые, как и дети, с опасением входят в воду, вооружившись надувными нарукавниками и кругом в виде уточки. Со стороны это выглядит очень забавно.

Будучи в Дадунхае, не упустите возможность увидеть знаменитый комплекс Beauty Crown Hotel, в народе называемый "дома-деревья". Девять небоскребов возвышаются над городом и символизируют экологичность острова. К слову, Хайнань занимает второе место после Кубы по чистоте окружающей среды. Здесь нет вредных производств и фабрик, а количество рекордсменов-долгожителей приятно удивляет. Особой гордостью здешних мест считается деревня долгожителей, местные здесь живут активной и полноценной жизнью даже тогда, когда паспорт упрямо говорит о том, что им давно перевалило за сто двадцать.

Тем, кто ищет умиротворения и спокойствия, рекомендуем отправиться в бухту Санья Бей. Здесь вы точно не увидите активной инфраструктуры и оживленного трафика, как на многих других азиатских курортах. Время трансфера в отели не превысит получаса, а иногда 15-20 минут – все гостиницы расположены в непосредственной близости от аэропорта "Феникс". Жизнь в этой местности протекает размеренно и спокойно, а километры идеальных песчаных пляжей будут принадлежать только вам. Ну, может еще парочке туристов, которые решили провести свой отпуск вдали от оживленных курортов.

Гордость острова – бухта Ялонг Бей. И это неудивительно, ведь именно здесь находятся самые знаменитые пляжи с белым песком и прозрачно-бирюзовой водой. Это именно тот случай, когда цвет морской глади даже невозможно описать словами. В Ялонг Бей расположились лучшие отели класса люкс и представители мировых отельных сетей, например: Sheraton, Pullman, Mariott, Ritz-Carlton и другие. Но не стоит бояться громких названий и заоблачных прайсов на проживание. В бухте также легко найти и более доступные отели, которые и сервисом не разочаруют, и помогут сэкономить бюджет, например: Cactus Resort Sanya, Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya, Horizon Resort. Еще одна фишка бухты – это прекрасное сочетание комфортного пляжного отдыха с активной инфраструктурой вокруг отелей: торговые центры, парки развлечений и целые площади ресторанов всегда находятся в пешей доступности или в 10 минутах езды.

Вдоволь насладившись пляжным отдыхом, выделите время и на то, чтобы всецело познакомиться с островом, его культурой и кулинарией. Вооружитесь фотоаппаратом и картой памяти к нему, ведь ярких фото и атмосферных селфи у вас получится "километры гигабайтов".

Первая остановка – тропический лес "Я но да". Оазис реликтовых растений и экзотических цветов, в центре которого возвышается на 400 метров над уровнем моря стеклянный мост. Прогуляйтесь по мосту, полюбуйтесь видом на побережье и обязательно прокатитесь на тарзанке, минуя пушистые макушки пальм. К слову, сопровождать вас будет аудио-гид на русском языке и вы гарантировано узнаете не только названия редких цветов, но и все легенды древнего леса.

Хозяйка острова – богиня Гуаньинь, почитаема местным населением она охраняет Хайнань от тайфунов и других природных катаклизмов. "На аудиенцию" отправляйтесь в парк буддизма "Наньшань", именно там, у кромки воды Южно-Китайского моря, расположилась самая высокая в мире статуя богини Гуаньинь. Целых 108 метров в высоту, что на 15 метров больше, чем статуя свободы. Это место смело можно назвать визитной карточкой острова. На площади парка в 50 кв. километров (К слову, это самый большой центр буддизма в Азии) расположились и величественные храмы, и экзотические сады с прудами, и прекрасные тенистые аллеи, где можно сделать привал в одном из кафе и выпить кокос, почувствовав себя героем рекламы "баунти".

Не менее удивительной для вас окажется поездка в Хайкоу – столицу острова. Там, среди типичных азиатских построек, затерялся центр Лондона с красными телефонными будками и двухэтажными автобусами, а очертания зданий напомнят вам улицы Вены или Братиславы. Оказывается, найти Европу в сердце Азии еще проще, чем научиться пользоваться палочками для еды).

Остров умеет удивлять и уж точно никого равнодушным не оставит. Просто доверьтесь внутренним ощущениям и отправляйтесь навстречу новым горизонтам, а всю организацию вашего путешествия возьмут на себя специалисты туристического оператора KOMPAS travel.

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